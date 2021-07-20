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Şanlıurfa’da internet kafede bıçaklı kavga:1 yaralı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da internet kafede bıçaklı kavga:1 yaralı

Şanlıurfa’da internet kafede bıçaklı kavga:1 yaralı

olay yerinden detay

Çağa Altın İnternet Kafe Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-tartışma detayı
-tartışmaya müdehale eden polis detayı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir internet kafede yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Şanlıurfa Atatürk Bulvarı yakınında bulunan Ahmet Bahçıvan İş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, bir gurup genç internet kafeye oyun oynamaya girdi. Guruptan biri masada oyun oynayan başka bir gencin masasına el koymak istedi. Masada oturan kişi izin vermeyince sözlü tartışma yaşandı. Kafe içerisinde yaşanan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olayı fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek gençleri sakinleştirdi. Polisler hafif gençlerden birinin üzerinde bıçak araması yaparak bıçağa el koydu. Daha sonra üzerinde bıçak bulunan genci ifadesi alınmak üzere göz altına alarak karakola götürüldü. Polis alanda bulunan diğer gençleri ise alandan uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AHK-LO-Y)
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