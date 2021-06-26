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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yapan araçlar

Polis Trafik Kazası Polis Memuru Altın Memur 

-Şarampole devrilen araç
-Olay yerine gelen ambulans
-Yaralı görüntüsü
-Olay yerindeki ekipler
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Polis memuru ve ailesinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Kırkmağara kırsal Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre içerisinde polis memuru ve ailesinin olduğu 01 AEU 747 plakalı Renault marka otomobil ile Akıncı Mahallesi'ne giden Abdullah K.’nin kullandığı 63 NR 345 plakalı Renault marka otomobil yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memuru ve ailesinin içerisinde olduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Şİ-ÖZ-Y)
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