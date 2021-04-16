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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da hurma satışları arttı

Şanlıurfa’da hurma satışları arttı

Şanlıurfa Hurma satışından detay

Ramazan Ayı Tarım Kan Şekeri Irak 

-Esnaftan detay
-Hurmalardan detay
-Esnaf ve vatandaştan Röportaj
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL)-Esnaf tezgahını hurma ile doldurdu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın satışları da hurmaya olan rağbetten dolayı diğer aylara nazaran büyük artış gösterdi. Ramazanda hazırlıklarını tamamlayan esnaflar tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Hurma satın almak isteyenler, diğer aylara kıyasla hareketlilik kazandı. Her bütçeye uygun hurma kilo fiyatları ise 13 lira ila 90 lira arasında değişiyor. Hurma satışı yapan esnaf, halkın daha çok ramazan ayında hurma tükettiğini ve kendilerinin de ramazan ayında devamlı olarak hurma satışı yaptıklarını söyledi.

Beslenme uzmanları, vücudun kan şekerini seviyeli şekilde yükselttiği için hurma ile iftar açmanın yararlı olduğunu belirtti.
Esnaf Halil Çiftçi, “Ramazandan önce meyve satışı yapıyordum. Ramazanın gelmesiyle birlikte hurma satmaya başladım. Yaklaşık 10 sonra tekrar meyve satışına döneriz. Hurma 10 günlüktür. Biz burada ellimizden geldiğince hurmalarımızı taze satmaya çalışıyoruz. Burada bulunan siyah hurmaları Ağrı Doğubeyazıt’an getiriyorum. Diğer sarı hurmalarımızı ıraktan getiriyorum. Hurmalarımızdan vatandaşlarımız taze ve sağlıklı bir şekilde faydalansın diye bu hurmalar derin dondurucu araçlarla Şanlıurfa’ya geliyor. Bu hurmalarımız lifli olduğundan dolayı 2 3 tanesini yerseniz öğleye kadar sizi tok tutar. Hurmanın çok faydası vardır. Hurma bağırsakları çalıştırır. Hurmanın çok faydası vardır” Dedi. Mustafa Demir, “Ramazan aylarında iftarımızı hurma ile açmak sevap olduğu için alıyoruz. Yani biz hurmayı tatlı niyetine almıyoruz. Daha çok sevap olduğu için alıyoruz. Biz bu ramazanı ramazan gibi yaşamak istiyoruz. Hurmanın özelliği Şöyle mesela bu Peygamber Efendimiz döneminde gelmesidir. Hurma ağaçlarının yerleri bellidir. İftarımızı hurma ile açtığımız zaman daha çok sevap kazanıyoruz” Diye konuştu.

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