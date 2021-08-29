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Şanlıurfa’da heyelan: 3 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da heyelan: 3 yaralı

Şanlıurfa’da heyelan: 3 yaralı

Hasar gören araçlar

İlk Müdahale Polis Altın 

-Araçların üzerine düşen kaya parçaları
-Olay yerindeki ekipler
-Yol ve çevre görüntüsü
-Dağdan görüntüler
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri kıyısındaki baraj yolu üzerinde yaşandı. Dağdan kopan kaya kütlesi, seyir halindeki 2 ticari aracın üzerine düştü. Olayda araçta bulunan Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Heyelan nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Aynı bölgede 2019 yılında da 2 defa heyelan medyana gelmiş, bazı araçlar ile iş yerleri zarar görmüştü. (Şİ-AŞ-Y)
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