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Şanlıurfa’da 'helikopter tellere takıldı' paniği
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 'helikopter tellere takıldı' paniği

Şanlıurfa’da 'helikopter tellere takıldı' paniği

Elektrik tellerini temizleyen helikopterden detaylar

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Elektrik Hattı Helikopter 

-bakım onarımdan detaylar
-Elektrik telleri helikopter ile temizlendiği anlar
-Panikleyen vatandaş açıklaması
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Tellere takıldığı zannedilen helikopterin bakım ve onarım yaptığı öğrenildi- Elektrik telleri helikopter ile temizlendi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yüksek gerilim hatlarını temizleyen helikopter paniğe neden oldu. Bakım ve onarım yapan helikopterin tellere takıldığını zanneden vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran bir helikopter gören vatandaşlar, helikopterin tellere takıldığını zannetti. Helikopterin tellere takılıp kurtulamadığını düşünen vatandaşlar, büyük panik ve korku yaşadı. Acil durum ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetmeye başladı.
Yüksek gerilim hatlarına bakım yaptığı tespit edildiBir süre kayıt alan vatandaşlar, helikopterin elektrik hattı boyunca hareket etmeye başladığını gördü. Yerleşim yerine yaklaşan helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine sıvı bir madde sıktığı görüldü.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait olduğu öğrenilen helikopterin, elektrik tellerinin bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.Helikopterin düşeceğini zannettiklerini ve korku yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Erdal Karagöz, helikopterin temizlik çalışması yaptığını öğrendikten sonra rahatladıklarını söyledi.


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