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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da “Halil İbrahim Bereketi” yaşatılıyor

Şanlıurfa’da “Halil İbrahim Bereketi” yaşatılıyor

Şanlıurfa'da kazanlarda hazırlanan yemeklerden detay

Sosyal Tesis İftar Çadırları İftar Menüsü Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım 

-Yardım için paketlenen yemeklerden detay
-Servis araçlarından detay
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Cömertliğin, kadirşinaslığın ve misafirperverliğin merkezi Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan ayı nedeniyle yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hatların yardımına koşuyor. Şanlıurfa’da daha önceden tespiti yapılan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine etli pide, pilav üstü et, patlıcanlı kebap, tatlı, içecekten oluşan iftar menüsü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda iftar çadırları ve iftar sofraları aracılığıyla binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi bu yıl pandemi nedeniyle toplu iftar programlarının olmamasından dolayı hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırıp, gönül sofralarına misafir oluyor. Ramazan ayı münasebetiyle mesaisinin büyük bölümünü yardımlaşmaya ve sosyal yardımlara ayırarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olan büyükşehir belediyesi, kendi sosyal tesislerinde hijyenik ortamda yaptığı sıcak yemeklerle her gün 4 bin ailenin iftarlarını gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlıyor. Bir yandan iftar için yemek hazırlıkları yapan ekipler diğer yandan sosyal yardım ekipleri ise ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırarak temel tüketim malzemelerini tedarik ederek evlerine kadar ulaştırıyor. Ramazan ayının paylaşmak demek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Hazreti Muhammed’in: ” Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Hadis-i Şerifi ışığında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

(MB-SD-
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