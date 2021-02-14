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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 'güvercin döküşü'

Şanlıurfa’da 'güvercin döküşü'

kuşlardan görüntü

Şehit Gırgır Gökyüzü Serüven Sağlık Çalışanları 

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( ŞANLIURFA -ÖZEL) Şanlıurfa’da "güvercin döküşü"- Düzenlenen etkinlikte binlerce güvercin şehitler ve sağlık çalışanları için gökyüzüne bırakıldı ŞANLIURFA

- Türkiye’de kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da "güvercin döküşü" etkinliği düzenlendi.
Güvercinseverler tarafından merkez Haliliye ilçesi Haleplibahçe Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte güvercin besleyen yüzlerce kişi bir araya geldi. Önceden belirlenen alana güvercinlerini kafes ve kutularla getiren kuşseverler, saat 15.30’u gösterdiğinde yaklaşık 2 bin güvercini aynı anda gökyüzüne saldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan rengarenk güvercinlere sahipleri de ıslık çalarak eşlik etti.“Sağlık çalışanlarına adadık”Haleplibahçe Kuşçular Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, “Bu geleneğimiz yüzyıllar öncesinden geliyor. Kuşlar Şanlıurfa’nın medeniyetidir. Bugün özelikle bu güvercinlerimizi şehitlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için gökyüzüne bırakıyoruz. Onlara bir moral olsun istedik” dedi.
“Aşk bir heves, kuşçuluk nefes, nefesimiz kesilinceye kadar kuşçuluk serüvenimiz devam eder” diyen Yusuf Altundağ ise, “Güvercinleri gökyüzüne bırakarak bir bakıma eğleniyoruz. Buradaki amaç gırgır, şamatadır. Herhangi bir ticaret kaygısı yoktur” ifadelerini kullandı.
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