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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da görme engelli öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Şanlıurfa’da görme engelli öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Şanlıurfa’da görme engelli öğrenciler tiyatro ile tanıştı

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-görme engellilerin tiyatro ile buluştuğu okuldan detay
-görme engelli öğrencilerin alkış temposu
-öğrencilerden detay
-tiyatro detayı
-tiyatro yönetmeni Hasan Ocakoğlu, Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğretmeni Yasemin Al, ve öğrencilerin konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da görme engelli öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin oyunlarıyla tiyatroyla tanıştı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda düzenlediği Tek Perde Müzikli Çocuk Oyunu ile görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu ekibinden Hasan Ocakoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Gülcan Koç’un kaleme aldığı “Barışsın Dünya” Okuma Tiyatrosu, özel gösterimle sahnelendi. Ocakoğlu, “Bu tür farkındalık projelerini daha fazla yaparak çocukların yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz” dedi.
Bugüne kadar tiyatroya gidemeyen ve sınıflarına kadar getirilen tiyatro sahnesinin karşılarında sahnelendiğini ‘duyarak’ alkışlarla eşlik eden çocuklar, okuma tiyatrosunun ardından duygu ve düşüncelerini paylaşarak şimdiye kadar tiyatro ile tanışmadıklarını ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin kendileri için tiyatro sahnesini özel olarak sergilemelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğretmeni Yasemin Al ise çocuklarla birlikte çok güzel bir gün yaşadıklarını belirtti.

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