Şanlıurfa’da göçerler mera alanı bulamıyor

-Çadırlarda kalan göçerlerden detaylar

-Koyunlardan, kuzulardan, beslenmelerinden detaylar

-Açıklama yapan göçerler,

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) -- Mera alanı bulamayan göçerler ortada kaldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da, Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar ilçesine gelen göçerler hayvanlarını otlatmak için mera alanı bulamadı.Siverek ilçesinin Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar’a gelen göçerler, hayvanlarını otlamak için mera alanı bulamıyor. İlçenin Evrenpaşa Mahallesinde çadırlarını kuran göçerler, mera alanı bulamadıkları için zor günler geçirdiklerini belirtti.

İlaç ve yem fiyatlarından da dert yanan göçerler, aldıkları yemle hayvanlarını beslediklerini, kurdukları çadırlarda da mahallede geçici olarak barındıklarını aktardı.



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