Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

-Genel detaylar

-Adliyeye sevk

-operasyondan detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında yabacı uyrukluların da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş suçundan elde edilen 31 bin TL paraya el koyulurken, fuhuş yapan yabancı uyruklu 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Harran Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Adliyeye sek edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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