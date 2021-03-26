Şanlıurfa’da fosseptik çukuruna düşen yarış atı kurtarıldı

-Çıkarılan attan detaylar

-Vinç yardımı ile çıkarılan at

-İtfaiye ekiplerinin çabası

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Yalınca Mahallesinde yaşandı. Kırsalda otlanan Arif Laçin’e ait yarış atı fosetik çukuruna düştü. Sahibi ve çevredekilerin çabası atı çukurdan çıkaramayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, atın beline bağladığı halatla, fosseptik çukurundan vinç yardımı ile atı çıkardı. Çukurdan çıkarılan at, sahibine teslim edildi. (BB-SD-



loading...