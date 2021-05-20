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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da Filistin için destek çadır kuruldu

Şanlıurfa'da Filistin için destek çadır kuruldu

çadırdan detay

Protesto Basın Açıklaması İsrail Saldırı 

-çadır önünde STK'ların basın açıklaması
-açıklamaya katılan vatandaşlar
-çadırda bulunan Türk ve Filistin Bayrağı
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Filistin´e yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Şanlıurfa´da bir araya gelen STK´lar Filistin´e yardım çadırı kurdu. Ülke genelinde devam eden desteklere bir yenisi de Şanlıurfa´dan geldi. Filistin halkına yapılan zulme sessiz kalmayarak İsrail´i protesto eden Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek tepki gösterdi. Şanlıurfa´da bulunan Rabia Meydanında kurulan Filistin'e Destek Çadırı önünde STK ve vatandaşlar basın açıklamasına katılarak tepki gösterdi. STK ve vatandaşlar zulme sessiz kalınmaması yönünde herkesin destek vermesini istedi.Rabia meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu katıldı.
Bir araya gelerek yapılan açıklamada destek çağrıları yapılırken Filistin Devleti destek için kurulan çadırın ise ziyaret edilmesi istendi.
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