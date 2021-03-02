Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

-yaralılardan görüntüler

-olay yerindeki araç ile ölen kişi



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken bir ağır 6 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 BB 255 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İshak Aytış’ın hayatını kaybettiğini belirlerken Hakan A., Önder A. ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-



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