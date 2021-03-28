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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da esnafın elektrik kabloları çalındı

Şanlıurfa’da esnafın elektrik kabloları çalındı

Şanlıurfa'da internet ve elektrik kablolarından detay

Alışkanlık Elektrik Akımı Amed Elektrik Kesintisi Hırsız 

-Çalınan kablolar yerine yeni kabloların onarımından detay
-Esnafların konuşmaları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da, hırsızlar esnafın elektrik ve internet kablolarını çalınca elektriksiz kalan esnaf işini yapamadığını belirterek, sorunun çözülmesini istedi. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde esnafın elektrik kablolarının çalınması sonucunda aylardır mağdur olduklarını ve iş yapamadıklarını belirten esnaf bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Son zamanlarda elektrik kablolarının sıklıkla çalındığını belirten Ömer Faruk Çalcı, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek, "Bu olay sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Yasakların sabah erkenden bitmesi ve o saatte kimsenin de olmamasını fırsat bilen hırsızlar elektrik ve internet kablolarını çalıyor. Hırsızlar kablodan elektrik akımını da durdurmak için pense ile kısa devre yaptırıp şalterleri attırıyor. Burada her esnafın 3 bin liraya yakın zararı var. Hırsızlar, esnafın kablolarını çalmayı alışkanlık haline getirmiş. Biz bekçilerin buralarda görünüp göz gezdirmelerini istiyoruz” dedi.
Kabloları çalınan bir diğer esnaf Muhamed Servi ise, “Pandemi döneminde hırsızlar düzenli olarak kablolarımızı çalıyor. Son bir ay içerinde hırsızlar 3 kez kablolarımızı çaldı. Elektrik ustalarını sürekli çağırıp kablolarımızı onarıyoruz. Sürekli internet kabloları ve bizim elektrik kablolarımız çalınıyor. Bu sadece kabloların zararı değil, elektrik kesintisi yaşadığımızdan dolayı dolaplarımızdaki gıdalarımız da bozuluyor. Onun haricinde kafemizdeki bilgisayar kasamız ve nakitlerimiz çalındı. Şehrin göbeğinde düzenli olarak hırsızlık yapılıyor. Bunun artık bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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