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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da engelli bireyler yüz yüze eğitime başladı

Şanlıurfa'da engelli bireyler yüz yüze eğitime başladı

Engelli bireylerin yaptığı çalışmalardan görüntüler

Psikoloji Öğrenciler Engelli Öğrenciler Yüz Yüze Engelli Öğrenci 

-Engelli bireylerden detaylar
-Kurs öğreticisi Seval Kurt Tarhan'ın konuşmaları
-Öğrencilerden Zeynep Demir'in konuşmaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndeki çeşitli kurslara katılan engelli kursiyerler, yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen yüz yüze eğitimlerine yeniden başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde engelli kursiyerlere yönelik verilen çeşitli kurslara, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ara verildi.
Bu sürede zarfında uzaktan sürdürülen eğitimler kapsamında engelli öğrencilere ihtiyacı olan malzemeler de belediye tarafından temin edildi. Uzun bir aradan sonra Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde kursiyerler yeniden yüz yüze eğitim almaya başladı.
Gerekli tedbirlerin alınmasıyla yüz yüze eğitime başladıklarını belirten kursun öğreticilerinden Seval Kurt Tarhan, "Böylelikle engelli öğrencilerimizin hem el becerilerinin gelişmesine katkı sağladık hem de psikolojik olarak destek verdik. Şimdi gerekli tedbirler alınarak öğrencilerimizi her atölyede 5 kişi olmak üzere yüz yüze eğitime yeniden başlattık" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Zeynep Demir ise, yüz yüze eğitimlere başladığı ve yeniden derslere gireceğini için mutlu olduğunu dile getirdi. (SÖ-SD-
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