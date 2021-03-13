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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da ekinler dondu

Şanlıurfa’da ekinler dondu

Tarladan genel detaylar

Uttu 

-Buz tutan ekinlerden detaylar
-Genel tarla detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler dondu. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki birçok kırsal mahallede etkili olan soğuk hava beraberinde don olayını meydana getirdi. İlçede ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde dondurucu havanın etkisiyle ekinlerinin buz tuttuğunu gördü. Yağışın olmamasıyla uzun bir süredir zor günler geçiren çiftçiler, don olayı sonrası zarara uğradıklarını belirtti.
Kentte, yağışların önümüzdeki haftalarda etkisini göstermesi bekleniyor.
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