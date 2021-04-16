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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

Ele geçirilen tabancalardan detaylar

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-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 18 adet tabanca ile bu tabancalara ait 18 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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