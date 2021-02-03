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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da droneli DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa’da droneli DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa’da droneli DEAŞ operasyonu

Sosyal Medya Akalan Propaganda Örgüt Propagandası Terör Örgütü 

-Operasyondan detaylar

( ŞANLIURFA )- Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen droneli operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda haklarında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şahısların yakalanması için Eyyübiye, Haliliye, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda şahıslardan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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