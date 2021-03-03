Şanlıurfa’da denetimler sıklaştırıldı

-Kafe, restoran ve lokantalarda zabıta ekipleri uyarılarda bulundu

-Vatandaşlara maske dağıtıldı

-Halk otobüsleri denetlendi

-Bilgilendirmeler yapıldı



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, yeni normalleşme kararlarıyla beraber müşteri kabulüne başlayan lokanta, kafeterya, restoran ve kıraathanelerde maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla beraber denetimlerini sıkılaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, lokanta, kafeterya, restoran ve kıraathanelerde denetimlerini sıkılaştırdı. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat çeken zabıta ekipleri vatandaş ve esnaflara uyarılarda bulundu. Yeni normalleşmeyle denetimler arttırıldı Pandemi tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecinde düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa’da zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını gerek kamera sistemi ile gerekse araçlarda şoför ve yolcuların maske kontrollerini sürdürürken ekipler maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.





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