Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler: Otomobille defalarca üzerlerinden geçti

-kavga edenler

-araçla defalarca çarpması ve ezmeye çalışması

-aracı durdurmak için yolun başka bir araçla kapatılması



( ŞANLIURFA -EK)- Başka bir vatandaş aracı durdurabilmek için kendi otomobilini yola çekip siper etti ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da dün yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin kavga edenleri defalarca ezmek için araçla çarptığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Boşanma aşamasındaki evli çifti aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı.Kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktıCep telefonuyla çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Otomobille sokakta gidip gelen bir şahısın kavga edenlere defalarca çarptığı ve ezmeye çalıştığı gözlendi. Otomobilin yerdekileri ezmemesi için başka bir araçla yolun kapatıldığı görüldü.

Olayın geçmişiŞanlıurfa'da boşanma aşamasında olan çiftin ailelerinin silahlı kavgasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı.Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

