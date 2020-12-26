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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler

Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler

Yerde yatanlardan detay

Alabalık Trol 

-Kalabalıktan detay

( ŞANLIURFA )- Yerdeki yaralıları kontrol edip tek tek öldürdü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde elinde silah olan bir şahsın yerde yatanları kontrol edip yaşama belirtisi olanlara tek tek ateş edip öldürdüğü görüldü.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Ramzi kırsal Mahallesinde iki aile arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silah bulunan bir şahsın yerde yatanları kontrol edip yaşama belirtisi olanlara tekrar ateş edip öldürdüğü gözlendi. Diğer şahıslar yaşananlara müdahale etmezken genç bir kadının tek başına engellemeye çalıştığı görüldü.
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