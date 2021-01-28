Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada

-Birbirine ateş edenler

-Silahlı kavga, Taşlı, sopalı kavga

-Kameraya yansıyan dehşet kavga anları

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )- Alacak verecek nedeniyle akrabalar silah, taş ve sopalarla birbirilerine saldırdılar ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga kameraya yansıdı. 2 kişinin yaralandığı kavganın dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. Meydana gelen olayda alacak meselesi nedeniyle husumetli olan birbiriyle akraba aile fertleri, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran akrabaların, kavgasına engel olunamayınca polisten yardım istendi. E.Ç. (23) ile A.Ç.'nin (34) yaralandığı olay polisin müdahalesiyle sonlandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına aldı. Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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