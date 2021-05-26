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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

emniyet personellerinin olaya gidişi

Adli Kontrol Askeri Eğitim Terör Örgütü Irak Trol 

-emniyet personellerinin operasyon yaptığı ev
-emniyet personellerinin arama yapması
-göz altına alınan şahıslar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren, sözde örgüt mensuplarından dini ve askeri eğitim alan yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Şİ-SD-
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