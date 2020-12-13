Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu

-Cadde ve sokaklardan detay

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( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA



- Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfa’da cadde ve sokakları sessiz kaldı. Türkiye genelinde Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini koruma devam etti. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan kısıtlamada kentin en işlek noktaları arasında yer alan Balıklıgöl platosu, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlar sessizliğe büründü. Cadde ve meydanlar da kuş sesleriyle yankılandı.



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