Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar boş kaldı

-en işlek alanlardan görüntüler

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( ŞANLIURFA -DRONE)- Havadan görüntülenen Şanlıurfa sessizliğe büründü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da korona virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.Türkiye genelinde dün 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla Şanlıurfa’da cadde, sokak ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda vatandaşların tedbirlere uyulduğu görüldü.

Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.



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