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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da boş sokaklar sisle kaplandı

Şanlıurfa’da boş sokaklar sisle kaplandı

Cadde ve sokaklardan görüntüler

-Parklar, ağaçlar, sokak lambaları
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da sabaha karşı sis etkili oldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokakları sis kapladı. Şanlıurfa’da dün gece saat 21.00 itibariyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan cadde ve sokakları sis kapladı. Gece yarısı etkili olan sis, sabaha karşı etkisini arttırdı. Boş sokak ve caddeler sis tabakasıyla kaplanırken görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.
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