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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da yakalanan terörist ile 3 kişi tutuklandı

Fabrika Bellek Ocaklar Akalan Fünye 

-Yaklaşık 10 kilogramlık patlamaya hazır EYP bulundu
-Ekiplerin etkisiz hale getirdiği bomba
-Genel detaylar
-(NOT: Görüntüler arşivdir.)

( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfa’da yakalanan bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gözaltına alınan biri bombalı eylem hazırlığında olan toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Olay geçtiğimiz 12 Mart günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bekçilerin durumundan şüphelendiği 4 şahıs durdurularak GBT VE üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda biri terörist olduğu anlaşılan ve PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişinin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirilmişti. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Yaklaşık 10 kilogramlık patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmişti. Gözaltına alınan biri terörist 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi. (BB-LO-Y)
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