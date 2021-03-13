Şanlıurfa'da bakır kablo hırsızlığına 3 tutuklama

-adliyeye sevk edilen M.T., A.P. ve M.K. isimli şüpheliler

-Jandarma güvenlik önlemi detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo, kuyu, bağ ve bahçelerden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin kırsal bölgelerindeki bazı çiftçilere ait trafo ve kuyular ile bağ ve bahçelerde bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. JASAT'ın bölgedeki bir aylık çalışmasının ardından tespit edilen 3 şüpheli çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce diğer ilçelerdeki 19 olayla bağlantılı oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., A.P. ve M.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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