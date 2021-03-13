Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da bakır kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Şanlıurfa'da bakır kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Şanlıurfa'da bakır kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Akalan Güvenlik Önlemi Hırsız Kuyular 

-adliyeye sevk edilen M.T., A.P. ve M.K. isimli şüpheliler
-Jandarma güvenlik önlemi detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo, kuyu, bağ ve bahçelerden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin kırsal bölgelerindeki bazı çiftçilere ait trafo ve kuyular ile bağ ve bahçelerde bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. JASAT'ın bölgedeki bir aylık çalışmasının ardından tespit edilen 3 şüpheli çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce diğer ilçelerdeki 19 olayla bağlantılı oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., A.P. ve M.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement