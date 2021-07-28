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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü kavgada yakalanan zanlı tutuklandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü kavgada yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü kavgada yakalanan zanlı tutuklandı

Adliyeye çıkarılan zanlı

Operasyon Silahlı Kavga Firari Zanlı Fİrarİ Nayet Zanlısı 

-Güvenlik önlemleri
-Adliyeden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yakalanan firari şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde 12 gün önce meydana geldi. Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili firari zanlı O.A.'nın yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Cinayet zanlısının gidebileceği yerleri araştıran ekipler, O.A.'nın İzmir'de bir evde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (BB-SD-
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