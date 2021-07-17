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Şanlıurfa’da avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı

Şanlıurfa’da avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı

Zanlıların saldırı sonrası arabaya binip uzaklaşması

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden detaylar
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Güvenlik ekipleri
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da boşanma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ö.A.’nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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