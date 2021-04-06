Şanlıurfa’da ata sporu okçuluk turnuvası

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-Şanlıurfa Spor Tesislerinde sporcuların Okçuluk atışları



- ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 11 Nisan “Urfa Kurtuluş Etkinlikleri” kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor tesislerinde gerçekleştirilen okçuluk turnuvasına merkez ve ilçelerden çok sayıda sporcu katılım sağladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sportif aktiviteler, ata sporu okçuluk ile devam etti. Spor tesislerinde gerçekleştirilen okçuluk turnuvasına Şanlıurfa merkez ve ilçelerinden 55 sporcu katılım sağladı. Okçuluk turnuvasına Siverek’ten katılan ve turnuvadaki tek engelli sporcu olan Bedrettin Almas, 11 Nisan Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sportif faaliyetlerin artarak devam etmesini dileyerek turnuvaya katılan sporcularla tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını belirtti.

Almas, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

3 Nisan'da başlayan ve 10 Nisan'da sona erecek olan Şanlıurfa’nın Kurtuluşu Etkinlikleri kapsamında bilek güreşi, atletizm, yüzme, dart, satranç, masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenlenecek.



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