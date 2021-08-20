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- Şanlıurfa’da aşure ikramına yoğun ilgi
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Şanlıurfa’da aşure ikramına yoğun ilgi

- Şanlıurfa’da aşure ikramına yoğun ilgi

Aşureden detay

Kalaba Alabalık Gölgeli 

-vali Erinin aşure dağıtması
-Aşure yiyen vatandaşların konuşması

( ŞANLIURFA ) Şanlıurfa’da aşure ikramına yoğun ilgi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da Cuma namazı sonrası yapılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfa Valiliği tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Şanlıurfa Eyyüp Peygamber Camisinin avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Cuma namazı çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık aşure dağıtımı öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Camide okunan Mevlid-i Şerif'in ardından görevliler aşure dağıtımına başladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de vatandaşlara aşure dağıttı.
Bazı vatandaşlar aldıkları aşure tabaklarıyla evleri ve iş yerlerinin yolunu tutarken bazıları ise gölgelik alanlara geçerek yemeyi tercih etti. (Şİ-SD-
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