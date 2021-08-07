Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 yaralı

-Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis

-detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Birecik ilçesindeki çarşı merkezinde meydana geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri çarşıda karşı karşıya geldi. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

