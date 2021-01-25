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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şanlıurfa'da aranan 8 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

- Şanlıurfa'da aranan 8 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

adliyeye sevk

Adam Yaralama Akalan Hapis Cezası Hırsız 

-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da hırsızlık, gasp gibi gibi çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunanların yakalanması için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskınlarda hırsızlık, gasp, adam yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan 8 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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