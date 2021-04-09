Şanlıurfa'da akrabaların silahlı kavgasında 1 ölü... Kavga anları kamerada

-Polis ekiplerinden detay

-ölen şahsın ailesinden detay

-olay yerinden detay

-genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen Rızvanoğlu aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan Ahmet Rızvanoğlu (25) ile İbrahim Halil Rızvanoğlu (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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