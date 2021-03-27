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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da ailelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Şanlıurfa’da ailelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Şanlıurfa’da ailelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Siyer Madde Bağımlılığı Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

-seminer verilme detay
-seminere katılan ailelerden detay
-seminer alan ailelerin ve seminer veren Sosyal Çalışmacı Hakkı Kayhan'ın konuşması
-genel detay

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle millet evlerinde eğitimler alan kadınlara yönelik uyuşturucu madde ile mücadele semineri verildi.
Haliliye Belediyesi, meslek edindirme eğitimleri verdiği millet evlerinde kayıtlı kadın kursiyerlere yönelik “Madde bağımlılığı mücadelesinde aile eğitimi” programını, Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa Süleymaniye Milletevi ve Ahmet Yesevi Milletevinde gerçekleştirdi. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Salih Polat ve Sosyal Çalışmacı Hakkı Kayhan tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığında aile faktörünün önemine değinildi. Çocukların dışarda korunması ve madde bağımlılığının ne olduğuna dair bilgilendirmelerin de yapıldığı eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. Verilen eğitimler sayesinde ailelerin bilinçlendiğini belirten Sosyal Çalışmacı Hakkı Kayhan, “Madde bağımlılığı hem ülkemizde hem de ilimizde ciddi bir problem. Bununla mücadelede ailelerin farkındalığının oluşturulması gerekiyor. Bizde bu konuda bilinçlendirmek için çaba harcıyoruz” dedi.
Yapılan eğitimden dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren kursiyerler ise kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler. (AHK-SD-Y)
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