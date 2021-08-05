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Şanlıurfa’da Ağustos yağmuru serinletti
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da Ağustos yağmuru serinletti

Şanlıurfa’da Ağustos yağmuru serinletti

Ağustos yağmuru serinletti

Yağmur Altın Yağan Yaz Mevsimi 

-Güneş altında yağan yağmur detayı
-Genel detay ve görüntüler
-Kaçışan vatandaşlar
-Yağmur altında yürüyenler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Hava sıcaklığının 45 derecelerde seyrettiği Şanlıurfa’da kısa süreliğine yağan yağmur serinletti. Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan Şanlıurfa’da kısa süreli yağan yağmur, vatandaşların yüzünü güldürdü. Hava sıcaklığının yaklaşık 45 derecelerde seyrettiği kentte aniden yağan yağmur altında bazı vatandaşlar yürümeyi tercih ederken, bazıları da ıslanmamak için kaçacak yer aradı. Kısa süren yağmur sonrası sıcak hava dalgası etkisini sürdürdü.
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