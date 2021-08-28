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Şanlıurfa’da acı telaş sürüyor
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da acı telaş sürüyor

Şanlıurfa’da acı telaş sürüyor

Acı biberin isota dönüşme serüveni devam ediyor

Asad Kırmızı Biber Serüven Zeytinyağı Altın 

-İsot üreticisi Ahmet Polat, açıklaması
-İşçi Bila Pınar, açıklaması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmez baharatları arasında yer alan isotta acı telaş devam ediyor. Yaklaşık 40 derece sıcaklık altında tarlada toplanan kırmızı biber, sofraya gelene kadar birçok zahmetli aşamadan geçiyor. Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmezi olan isotta acı telaş başladı.
Baharda ekilerek Ağustos ayı başında hasadı yapılan biberler, birçok zahmetli aşamadan geçilerek isot haline getiriliyor. Sıcağın etkisiyle kırmızıya dönen biberler, kadınlar tarafından tarladan toplanıyor. Yine kadınlar tarafından tohumları ayıklanan biberler, daha sonra belirlenen alanlarda serilip güneşte kurutuluyor. Birkaç gün içinde kuruyan isotlar, tırmık yardımıyla toplanıp makineye çekiliyor. Tuz ve zeytinyağı ile tatlandırılan isot sofralardaki yerini alıyor. İsotun fiyatında bu yıl yükselme olduğunu belirten üretici Ahmet Polat, “2021 yılı Şanlıurfa’mızın acı, isot sezonu devam ediyor. Bilindiği gibi çiftçilerimiz tarafından tarladan bize geliyor. Burada işlenip ayıklanıp, makinalarda parçalanıp daha sonra sergiye atıyoruz. 24 saat içeresinde kurutulup koyulaştırılması için 45, 50 derece sıcaklıkta naylonlara konuluyor. Daha sonrada yemekler için pul biber olarak sunuyoruz. Yaklaşık 45 derece sıcaklıkta hem sıcağın acısı hem havanın sıcaklığı zor oluyor. Ama ne yapalım alışmışız, başka bir sanatımız yok” dedi.
Yaklaşık 40 derece altında çalışıyor Yaklaşık 40 derece sıcakta ve acı biber içerisinde çalıştıklarını belirten işçi Bilal Pınar, “Ben kendimi bildim bileli bu işin içindeyim, babamın mesleğidir. Ben küçüklüğümden bu yana bu işin içerisinde çalışıyoruz. Yaklaşık 40,50 derece sıcaklığın altında. Sıcak etkiliyor bizleri ama ne yapalım çalışıyoruz. Urfa sıcaklarına alışmışız yani bu yeni olan bir şey değil, 4,5 yıllık iş değil. Kendimizi bildik bileli bu işin içerisindeyiz. Ben burada yatıp kalkıyorum. Sabah kamyonlarla biber geliyor onları dağıtıyorum ” diye konuştu.
(AHK-LO-Y)
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