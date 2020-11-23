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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

narkotik köpeği ile yapılan operasyon

( ŞANLIURFA ) -- Esrardan 20 kat daha etkili uyuşturucu madde "skunk" ele geçirildi ŞANLIURFA

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- Şanlıurfa’da polisin durdurarak arama yaptığı bir tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili olduğu ve piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da polis ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurarak aram yaptı. Özel eğitmli polis köpeği ile il yapılan aramada tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili olduğu ve piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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