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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Şanlıurfa’da 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi

depodan görüntüler

İstihbarat 

-depoda inceleme yapan ekipler
-ele geçirilen alkol

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde durdurulan bir tırda ve bir depoda yapılan aramada 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoda sahte alkol üretildiği ve büyük bir sevkiyatın gerçekleştirileceği bilgisi elde edildi. Ekipler, sevkiyat gerçekleştirilen tıra operasyon düzenledi.
Operasyonda tırda binlerce kutu alkol ele geçirildi. Alkolün üretildiği depoya da operasyon düzenleyen ekipler, alkol yapımında kullanıla makineler, hammadde, litrelerce paketlenmeye hazır sahte alkol ve paketlenmiş satışa hazır binlerce kutu sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-SD-
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