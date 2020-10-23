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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 5 araç birbirine girdi

Şanlıurfa’da 5 araç birbirine girdi

kaza yapan araçlar

Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

-olay yerindeki ambulans
-trafik akışı
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da zincirleme kazada 1 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi, Abide Kavşağı yakınlarında yaşandı. Karaköprü ilçesi istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen araçlar, zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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