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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret lideri serbest kaldı

Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret lideri serbest kaldı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Arazi Anlaşmazlığı Adliye Sarayı Aşiret Çatışma Bilirkişi 


- Siverek’te 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan İzol aşireti liderlerinden Cihan İzol serbest bırakıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan çatışmada 4 kişinin ölümüne neden olmakla yargılanan eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekillerinden Zülfikar İzol’un kardeşi Cihan İzol, mahkemece serbest bırakıldı. Bu sabah saat 09.30’da Aksaray Adliye Sarayında yapılan duruşmada bilirkişi raporlarını dikkate alan savcı, delil yetersizliğinden Cihan İzol’un beraatına karar verilmesini talep etti. Yapılan duruşma sonrasında, İzol tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı. Beraat sonrası adliye sarayı önünde toplanan aşiret üyeleri kararı sevinçle karşıladı. Olay, 15 Haziran 2019 tarihinde yaşanmış, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada İzol ailesinden 4, toplamda 6 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişide yaralanmıştı. (MB-BB-SD-
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