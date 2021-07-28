Şanlıurfa’da 380 fırına zabıta denetimi yapıldı

-Şanlıurfa’da fırınlara zabıta denetimi

-zabıta ekiplerinin detay

-denetim yapma anı detayı

-fırınlardan detay

-ekmeklerden detay

-genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da halk sağlığını korumaya yönelik pide fırınlarına yönelik yürütülen denetimlerde son 3 ay içerisinde 380 fırında denetim yaparak, kurallara uymayan işyerleri hakkında cezai işlem uyguladı. Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerine bölge bölge devam ettiriyor. Motorize ekiplerce de alınan şikayetlere daha hızlık bir şekilde işlem yapan zabıtalar, pide fırınlarına yönelik de kapsamlı denetim gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, son 3 ay içerisinde 380 fırında denetim gerçekleştirirken işyeri ruhsatı, hijyen, gramaj ve baca kontrolleri ile Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sağlıyor. Son 3 aylık denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 19 iş yerine ise zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı. Öte yandan zabıta ekipleri, denetim yaptığı işyerlerinde vatandaşların kovid-19 aşısı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydetti.

(AHK-SD-

