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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Narkotik köpekle yapılan arama

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-Polis ekipleri ve tır

( ŞANLIURFA )-Eroin sevkiyatı polise takıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan tırda 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa otoyolunda Gaziantep istikametine giden bir tırı durdurdu. Narkotik detektör köpeğinin yardımıyla tırda arama yapan ekipler, 62 paket halinde 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şahıs, emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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