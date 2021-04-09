Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 200 polisle narkotik operasyonu

Şanlıurfa’da 200 polisle narkotik operasyonu

operasyona giden polis araçları

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şafak Operasyonu Narkotik Operasyonu Özel Harekat Polisleri 

-operasyon yapan polisler
-eve girmeleri
-gözaltı
-özel harekat polisleri
-köpek ile arama
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )-Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 200 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezinde şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polislerin de katıldığı operasyonda 200 polis görev aldı. Operasyonda 27 şahıs gözaltına aşınırken evlerde detektör köpeklerle yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement