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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi

Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi

Genel denetim detayları

Hafta Sonu Para Cezası 

-Polis ekiplerinden genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa´da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 TL para cezası kesildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Cuma günü saat 21.00´dan pazartesi 05.00´e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber izni olmayanlara cezalar kesildi. Şanlıurfa´da da yasağa birçok vatandaş uyarken, kuralları ihlal edenler ise emniyet güçlerine takıldı. İzni olmadan sokağa çıkan vatandaşlara Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli cezalar kesildi. Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 TL para cezası kesti. (BB-SD-
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