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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şanlıurfa’da 126 kişiye 350 bin lira para cezası

- Şanlıurfa’da 126 kişiye 350 bin lira para cezası

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler

Sağlık Hizmeti Hafta Sonu Para Cezası Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-Polis ekiplerinin denetimleri
-Uygulamadan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 126 kişiye 350 bin lira para cezası kesildi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevlendirilen personeller işyeri alan denetimleri, maske, mesafe, temizlik gibi denetimlerini sürdürdü. Ekipler, denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri belirlenen 126 kişiye toplamda 350 bin lira para cezası kesti. Öte yandan, vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise, iki gün süresince 807 çağrı yaparak 164 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı. (BB-SD-
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