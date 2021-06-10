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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne AFAD da entegre oldu

Şanlıurfa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne AFAD da entegre oldu

- 112 Acil Çağrı Merkezi'nden genel görüntü - 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrının personel tarafından cevaplandırılması - Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serkan Elmas'ın açıklamaları - 112 Acil Çağrı Merkezi'nden genel görüntüler.ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne AFAD da entegre edildi. Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serkan Elmas, AA muhabirine, merkezin 2019 yılında aktif hale getirildiğini ve acil çağrıların tek merkezden cevaplandırıldığını söyledi.

Yaptıkları çalışma sonrası AFAD'ın da sisteme dahil olduğunu anlatan Elmas, "Kurumlarımız arasında emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve dün itibarıyla da AFAD Müdürlüğümüzün entegrasyonu tamamlandı. Artık bütün acil yardımlar için vatandaşların arayacağı tek numara olarak 112'yi aktif hale getirdik." dedi.
Elmas, acil yardım talebinde bulunan kişinin tek tek kurumları aramak yerine 112'den hepsine ulaşabileceğini aktararak, tek numaranın akılda kalıcılık açısından da önemli olduğunu ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarına da destek verdiklerini anlatan Elmas, "Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezimiz günlük 10 ila 15 bin arasında çağrıyla ilimizde hizmet vermekte. Çağrılarımızın bir kısmı gereksiz çağrılar. Bunların vatandaşlarımızda farkındalık oluştukça azalacağını ümit ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimiz her geçen gün büyüyen bir kuruluş. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok ciddi desteği var." diye konuştu.

Koronavirüs Jandarma Muhabir Farkındalık Yardım Talebi 

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