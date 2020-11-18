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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 51 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ŞANLIURFA - Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 51 kaçak cep telefonu ele geçirildi

- Otomobilin konsol kısmının açılması - Gizli bölgede bulunan kaçak telefonların çıkarılmasıCeylanpınar Gümrük Kapısı'nda 51 kaçak cep telefonu ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, otomobilin konsoluna gizlenmiş kaçak 51 cep telefonu ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri gümrük kontrol işlemlerinde riskli olarak değerlendirilen bir araçta ayrıntılı arama yaptı.Aramada, otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede çeşitli markalarda 51 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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