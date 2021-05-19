Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Bir tırdaki aramada 1 ton 107 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

ŞANLIURFA - Bir tırdaki aramada 1 ton 107 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

- Kaçak sigara operasyonu - Ekiplerin tıra saklanmış kaçak nargile tütününü bulması Şanlıurfa 'da bir tırdaki aramada 1 ton 107 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir tırda yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 1 ton 107 kilo nargile tütünü, 500 paket sigara ile 500 elektronik sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa - Gaziantep otobanı girişinde bir tırda arama yaptı.Aramada tırda gizlenmiş 1 ton 107 kilo nargile tütünü, 500 paket sigara ile 500 elektronik sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan tır sürücüsünün işlemleri sürüyor.

Tron Elektronik Sigara Kaçak Sigara Kaçakçılık 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement