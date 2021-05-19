ŞANLIURFA - Bir tırdaki aramada 1 ton 107 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
- Kaçak sigara operasyonu - Ekiplerin tıra saklanmış kaçak nargile tütününü bulması Şanlıurfa 'da bir tırdaki aramada 1 ton 107 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir tırda yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 1 ton 107 kilo nargile tütünü, 500 paket sigara ile 500 elektronik sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa - Gaziantep otobanı girişinde bir tırda arama yaptı.Aramada tırda gizlenmiş 1 ton 107 kilo nargile tütünü, 500 paket sigara ile 500 elektronik sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan tır sürücüsünün işlemleri sürüyor.
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